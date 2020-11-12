Москва, , 11:02 — REGNUM Вместо введения квот на экспорт зерна в России лучше создать внутренний рынок госзакупок у производителей на рыночных условиях, чтобы сохранить предпринимательский дух и здоровую конкуренцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ могут ввести квоту на экспорт зерна из РФ.

«Квота на зерно необходима, особенно если мы по инициативе ФАС начнем искать внутренний картельный сговор, приведший к синхронному росту российских цен на зерно и производные продукты, — сказал Ордов. — Мировые цены на основные биржевые товарные продукты устремились вверх, превышая наблюдаемые и ожидаемые темпы инфляции. Это верный признак роста экспорта этих товаров и формирования дефицита. Действие на опережение оправданно, раз мы других механизмов регулирования не приемлем. Но квоты на экспорт — инструмент изученный, приводящий порой в российских условиях к разорению сельхозпроизводителей».

Как полагает Ордов, вводя квоты, стоит оценить последствия для российской агропромышленности в целом, создав благоприятные условия выживания отрасли, и без того довольствующейся крайне низкой рентабельностью.

«Возможно, вместо квот стоит создать внутренний рынок госзакупок у производителей на рыночных условиях, чтобы сохранить предпринимательский дух и здоровую конкуренцию, а то при квотировании мы постоянно скатываемся к монополизации ограниченного количества игроков», — предположил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в 2020 году из-за климатических условий урожайность зерновых была одной из самых высоких.