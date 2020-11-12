Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM Жители Ростовской области, чьё жильё было уничтожено в результате природных пожаров в сентябре 2020 года, получат более 4,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Средства из областного бюджета направят погорельцам, проживающим на станции Замчалово Красносулинского района и в Богдановском сельском поселении Каменского района на покупку домов. Пострадавшие подали документы, подтверждающие права собственности на имущество.

Вместе с тем ведётся работа с жителями хутора Муравлева Каменского района, а также погорельцами из Милютинского и Тарасовского района.

ИА REGNUM сообщало, что жители Каменского и Красносулинского районов, пострадавшие от огня, ранее получили выплаты из регионального бюджета и муниципальной казны. Общая сумма перечислений составила почти 1,8 млн рублей.

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