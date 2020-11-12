Москва, , 07:47 — REGNUM Вопрос с задолженностью Белоруссии за газ перед Россией полностью урегулирован, сообщает пресс-служба российской компании Газпром.

Ситуация с долгом обсуждалась на встрече главы Газпрома Алексея Миллера с белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем. После разрешения этого вопроса страны приступают к переговорам по поставкам газа в республику в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Белоруссия завершила расчеты за российский газ и больше не имеет задолженности перед Россией.

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