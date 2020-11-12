Тегеран, , 08:29 — REGNUM 11 ноября глава Организации содействия торговле Ирана (TPOI) заявил, что экспорт ненефтяной продукции страны во Вьетнам значительно увеличится. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на встрече с новоназначенным послом Исламской Республики Иран во Вьетнаме, Хамид Задбум отметил, что экспорт иранской продукции на этот развивающийся рынок был поставлен на первое место в повестке дня.

«Иран и Вьетнам обладают высоким потенциалом и возможностями для расширения двусторонних связей в экономической сфере», — подчеркнул он.

Задбум указал на готовность организации предложить любой вид сотрудничества в отношении распространения информации о последних торговых решениях, принятых для облегчения торговли между двумя странами, и отметил:

«Как мощное и эффективное подразделение представительств Исламской Республики за рубежом, Организация содействия торговле Ирана предпримет необходимые шаги для расширения сотрудничества в этом отношении».

Новый посол Ирана во Вьетнаме Назари, в свою очередь, высоко оценил конструктивное взаимодействие между Организацией содействия торговле Ирана и министерством иностранных дел, отметив:

«Будут предприняты значительные шаги для укрепления отношений между двумя странами, а также развития иранского рынка в Юго-Восточной Азии».