Циндао, Китай, , 03:07 — REGNUM Объем внешней торговли восточной китайской провинции Шаньдун вырос на 5,8% в годовом исчислении до 1,76 трлн юаней (около $266,3 млрд) за 10 месяцев 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможни города Циндао, экспорт провинции вырос на 13,3% в годовом исчислении до 1,02 трлн юаней за десятимесячный период, в то время как импорт просел на 3,1% до 742,38 млрд юаней. В октябре объем внешней торговли провинции вырос на 19,2% в годовом исчислении до 206,82 млрд юаней, что является вторым по величине показателем в истории региона.

Объем внешней торговли между Шаньдуном и странами АСЕАН вырос на 231,86 млрд юаней в период с января по октябрь, взлетев на 23,8% в годовом исчислении. Провинция также зафиксировала двузначный рост объема внешней торговли с Евросоюзом и США за данный период.

Торговля Шаньдуна со странами «Пояса и пути» достигла 528,86 млрд юаней за первые десять месяцев года, что на 10,5% больше в годовом исчислении, заняв 30% долю от общего объема внешней торговли региона.

В основном провинция занимается импортом полупроводникового оборудования, а также косметики, предметами личной гигиены. Общие показатели импорта данной продукции регионом были почти удвоены за указанный период.