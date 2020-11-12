Подгорица, , 00:32 — REGNUM Европейский Союз 11 ноября выделил 28 миллионов евро безвозвратной финансовой помощи в государственный бюджет Черногории, чтобы помочь Подгорице смягчить экономические и социальные последствия кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

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Глава делегации Европейского союза в Черногории Оана Кристина Попа заявила, что это только первая часть гранта бюджетной помощи, выделяемой Черногории, в размере 40,5 миллионов евро.

Напомним, данная финансовая поддержка является частью общего гранта в размере 53 миллиона евро, предоставляемого ЕС Черногории для закупок медицинского оборудования, улучшения качества медицинских услуг и оказания помощи пострадавшим от корона-кризиса физическим лицам и предприятиям.