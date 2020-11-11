Москва, , 17:08 — REGNUM Покупка жилья воспринимается населением России как достаточно надежный способ сохранить сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Так он прокомментировал новость о том, что в России установлен новый рекорд по объёмам выдачи ипотеки.

«Основными причинами роста выдачи ипотечных кредитов стали: программа льготной ипотеки, некоторая стабилизация экономической ситуации после летнего снижения интенсивности эпидемии COVID-19, более мягкие ограничительные меры для экономики в связи с новым витком эпидемии, — сказал Сухарников. — Покупка жилья воспринимается населением как достаточно надежный способ сохранить сбережения в условиях нестабильного курса доллара и неопределенных перспектив. А программы поддержки позволяют еще и достаточно существенно улучшить жилищные условия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Казанцева объяснила, что многих граждан России пугают долгие сроки ипотеки и возможная вероятность потери дохода за это время.

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