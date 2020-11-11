Казань, , 14:24 — REGNUM В Татарии по состоянию на 11 ноября зарегистрированы в органах службы занятости 66 354 человека, что на 1 510 безработных меньше, чем на прошлой неделе. Уровень безработицы в республике составляет 3,27% от численности рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба минтрудсоцзащиты РТ.

В органах службы занятости населения региона предлагают 48 598 вакантных рабочих мест. За отчетную неделю работодатели предложили 1 902 рабочих места. На одну вакансию коэффициент напряженности на рынке труда условно составляет 1,37 человек.

Из числа новых безработных 592 человека ранее осуществляли трудовую деятельность, приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности работников 23 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии самыми высокооплачиваемыми вакансиями являются пилоты и менеджеры по недвижимости с ежемесячной зарплатой в 300 тыс. рублей, более 200 тыс. рублей в месяц получат квалифицированные монтажники, главный инженер — 200 тыс. рублей, водитель автомобиля — 150 тыс. рублей.

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