Казань, , 16:47 — REGNUM В Татарии на 23 сентября официально зарегистрированы безработными более 77,7 тыс. человек. Уровень безработицы составляет 3,83% от численности рабочей сила. Об этом информирует пресс-служба минтруда РТ.

В органах службы занятости предлагается работодателями 46 940 вакансий. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на сегодняшний день в республике являются пилоты и менеджеры по недвижимости с ежемесячной зарплатой в 300 тыс. рублей, более 200 тыс. рублей в месяц получат квалифицированные монтажники, главный инженер — 200 тыс. рублей, водитель автомобиля — 150 тыс. рублей. Топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей назвала замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Клара Тазетдинова.

При этом она добавила, что с такой высокой зарплатой на биржах труда представлены единичные вакансии, сообщает Татар-информ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 2 сентября официально зарегистрированы в органах службы занятости были 78 923 безработных гражданина.

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