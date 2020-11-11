Гродно, Белоруссия, , 11:00 — REGNUM Работа в цехах «Аммиак-4» и «Карбамид-4» белорусского предприятия «Гродно Азот», которая была приостановлена 9 ноября после произошедших там внештатных ситуаций, восстановлена. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе компании.

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"После внеплановой остановки, которая произошла 9 ноября, цеха «Аммиак-4» и «Карбамид-4» в настоящий момент работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время производится дозагрузка производственных мощностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября предприятием «Гродно Азот» была остановлена работа в цеху «Карбамид-4» из-за технологических проблем в цехе «Аммиак-4», которые были вызваны неполадками в компрессоре синтез-газа.