Нью-Йорк, США, , 01:55 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 10 ноября менялись разнонаправленно.

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К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 262,95 пункта (0,90%), до 29 420,92 пункта. S&P 500 понизился на 4,97 пункта (0,14%), до 3545,53 пункта. Nasdaq упал на 159,93 пункта (1,37%), до 11 553,86 пункта.

Напомним, что котировки компаний сектора высоких технологий понизились после новости об успешном испытании вакцины от COVID-19 компании Pfizer.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США стартовал и продолжает находиться в «зелёной зоне» за день до президентских выборов в Соединённых Штатах.

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