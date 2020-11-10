Москва, , 17:05 — REGNUM Прекращение выработки электроэнергии на первом энергоблоке Белорусской АЭС не несет опасности для населения и окружающей среды. Подлежащее замене оборудование — трансформаторы, они не относятся к ядерному острову. Об этом заявил руководитель «Атоминфо-Центр», главный редактор портала Atominfo Александр Уваров, комментируя сообщение представителя МЧС Белоруссии о приостановке производства электричества на первой в республике атомной станции.

Напомним, 3 ноября в 12:03 энергоблок был подключен к сети и выдал первые киловатт-часы в энергосистему страны. После этого были начаты динамические испытания на уровне мощности реакторной установки 50%. После этого начнется этап опытно-промышленной эксплуатации, а в следующем году — ввод в промышленную эксплуатацию.

Как пояснил Александр Уваров, на первом энергоблоке Белорусской АЭС идёт пусковая программа, а точнее, заключительные подэтапы этапа «энергопуск», в ходе которых постепенно повышается электрическая мощность блока. «Попутно устраняются все шероховатости, которые не были выловлены на предыдущих этапах. Пока сложно сказать, как именно так вышло, но возникли проблемы с измерительными трансформаторами напряжения», — прокомментировал он.

Эксперт подчеркнул, что подлежащие замене трансформаторы не относятся к ядерному острову, это обычное электротехническое оборудование. «Поэтому никакой опасности для населения и окружающей среды не было и нет. Единственное неприятное последствие — потеря времени, которое понадобится для их замены и переналадки. Прогноз по потерянному времени — пока недели, а там видно будет», — продолжил он.

Главный редактор портала Atominfo назвал ситуацию «неприятным событием, но не более того», еще раз обратив внимание на то, что оно не оказывает никакого влияния на безопасность станции. «И очень хорошо, что проблему с трансформаторами поймали на раннем этапе», — добавил Уваров.

Он привел в качестве примера второй энергоблок АЭС Watts Bar, на котором трансформатор сгорел спустя три месяца после энергопуска (причём трансформатор был блочным, то есть дорогим). «На белорусской станции столь серьёзных проблем нет», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября представитель департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии Олег Соболев заявил, что Белорусская атомная электростанция прекратила генерацию электроэнергии.

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