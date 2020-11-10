Подгорица, , 16:27 — REGNUM Прогнозы Института стратегических исследований Черногории показывают, что падение валового внутреннего продукта страны в течение 2020 года будет на уровне 15 или 17%, что более пессимистично по сравнению с оценками международных институтов. Об этом в эфире черногорского телевидения сказала директор института доцент университета Донья Горица Ядранка Калуджерович.

«Независимо от решений, которые мы принимаем здесь о закрытии определенных видов деятельности, мы полагаем, что в наступающем году негативные тенденции сохранятся», — сказала Калуджерович.

Таким образом, добавила она, страна будет вынуждена брать займы у МФВ и ЕС.

Она указала, что возможная «изоляция» или закрытие определенных видов деятельности, безусловно, будет иметь негативные последствия для экономического роста в Черногории и экономических результатов.

«Закрытие определенных видов деятельности означает, что компании в этих отраслях будут генерировать меньший доход, что повлияет на их ликвидность, а это означает, что они не смогут выполнять свои обязательства, выплачивать заработную плату сотрудникам и не смогут выполнять другие обязательства, которые будут отражены. на уровень жизни этих домохозяйств, а также на уровень занятости», — заключила директор института.