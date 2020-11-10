Москва, 10 ноября 2020, 15:14 — REGNUM Экосистема «Сбера» будет расширяться. Об этом 10 ноября заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Глава финансовой организации уточнил, что основная ставка в этом вопросе будет сделана на область e-commerce.
Он подчеркнул, что для организации это направление является очень интересным.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что кредитная организация проявляет большой интерес к медицине большой, но в первую очередь его интересуют сервисы и программные решения, а не полноценные фармацевтические производства. По его словам, Сбербанк заинтересован «в развитии платформы здравоохранения внутри экосистемы как одного из самых перспективных и инновационных направлений».
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