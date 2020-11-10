Москва, , 15:14 — REGNUM Экосистема «Сбера» будет расширяться. Об этом 10 ноября заявил глава Сбербанка Герман Греф.

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Глава финансовой организации уточнил, что основная ставка в этом вопросе будет сделана на область e-commerce.

«Мы планируем расширение. И, конечно, в первую очередь это касается такого важного направления, как е-ком, — подчеркнул Греф, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что для организации это направление является очень интересным.

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«Это основная часть нерешенной нами пока задачи, поэтому на это будут направлены наши усилия», — добавил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что кредитная организация проявляет большой интерес к медицине большой, но в первую очередь его интересуют сервисы и программные решения, а не полноценные фармацевтические производства. По его словам, Сбербанк заинтересован «в развитии платформы здравоохранения внутри экосистемы как одного из самых перспективных и инновационных направлений».

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