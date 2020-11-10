Москва, , 11:33 — REGNUM Даже полная реализация национального проекта «Демография» в обозначенные сроки не поможет решить проблему с убылью населения в России. Таковы выводы аудиторов Счётной палаты, изложенные в докладе об исполнении федерального бюджета за январь — сентябрь 2020 года.

Основные цели проекта «Демография» — снижение смертности населения старше трудоспособного возраста до 36,1 случая на 1 тыс. человек и увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 ребёнка на одну женщину.

В соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина показатели должны быть достигнуты к 2024 году. Бюджет проекта — 3,1 трлн рублей.

Аудиторы отметили, что естественная убыль населения в 2020 году выросла более чем на треть относительно прошлого года. Она составила 316,3 тыс. человек. В 2019 году коэффициент рождаемости был 1,503, но в текущем году рождаемость спадала при росте смертности.

В новой версии Единого плана по достижению национальных целей до 2030 года говорится, что к концу текущего года Россия потеряет 352,5 тыс. человек. Хуже ситуация была только в 2006-м, тогда убыль составила 370 тыс. человек.

«Таким образом, реализацией только нацпроекта «Демография» проблемы повышения рождаемости не решить», — говорится в докладе Счётной палаты.

Аудиторы полагают, что помочь достижению поставленных проектом целей могут мероприятия, которые Путин предложил в посланиях Федеральному собранию в 2019 и 2020 годах. В нацпроекте они не учтены.

Это изменение критериев для ежемесячной выплаты при рождении первого или второго ребёнка, увеличение налоговой льготы на недвижимость для многодетных семей и льготная ипотечная ставка для них на весь период кредита.

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