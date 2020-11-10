Улан-Удэ, , 10:52 — REGNUM В Бурятии стоимость квартир продолжает расти. Цена за квадратный метр жилья в городах и посёлках городского типа республики достигла82 310 рублей, в сёлах —49 863 рубля.

Такие данные приводит «Байкал-Daily» со ссылкой на приказ регионального министерства строительства и ЖКХ «Об утверждении средней рыночной стоимости на IV квартал 2020 года». Как отмечается, документ уже подписал руководитель ведомства Николай Рузавин.

Добавим, что в третьем квартале цены за жильё в городах были ниже более чем на 4 тыс. рублей (78 184 рубля), а в сёлах — почти на 1 тыс. (48 978 рублей). Во втором квартале цены составляли 67 820 и 42 480 рублей в городах и сёлах соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по Дальневосточному федеральному округу самые дорогие «квадраты» оказались в Приморье (88 133 рубля) и на Сахалине (85 945 рублей).

Читайте также: Минстрой рассчитал новые цены жилья в ДФО — в Приморье самое дорогое