Владивосток, , 06:04 — REGNUM Минстрой РФ утвердил 29 сентября показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади на IV квартал, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал ведомства. Рост цен на жильё в регионах Дальнего Востока составил 35% за шесть месяцев.

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За три месяца подешевели квартиры (квадратный метр) лишь в Якутии. В третьем квартале средняя рыночная стоимость была 83 191 рубль, в четвёртом квартале установлена в 83 085 рублей.

Самые дорогие «квадраты» в Приморье (88 133 рубля) и на Сахалине (85 945 рублей).

В целом рост цен в регионах Дальнего Востока фиксируется от четырёх до семи тысяч рублей за квадратный метр с начала года.

Утверждённые Минстроем цены выглядят так: Хабаровский край — 79 621 руб., Якутия — 83 085 руб., Камчатка — 82 310, Приморье — 88 133, Сахалин — 85 945, Приамурье — 74 764, Колыма — 82 310, Еврейская автономная область — 82 310, Чукотка — 82 310, Бурятия — 82 310, Забайкалье — 82 310 руб.

«Утверждённые Минстроем РФ нормативы и показатели используются при расчёте социальных выплат из федерального бюджета на приобретение жилья», — напомнили в ведомстве.

При этом реальные цены на квартиры в крупных городах Дальнего Востока намного превышают принятые нормативы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ближайшие десять лет планируется построить свыше 1 млрд квадратных метров жилья, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.