Москва, , 09:44 — REGNUM Размещение «Аэрофлотом» допэмиссии акций оказалось успешным и качественным. Об этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил в опубликованном 10 ноября интервью ТАСС.

«Вот сейчас прошла, очень успешно, я считаю, прошла допэмиссия акций у «Аэрофлота», они очень хорошо и качественно разместились», — сказал Белоусов.

Он отметил, что ценные бумаги компании получили государственную поддержку. Государство также поддержало другие авиакомпании, аэропорты.

В ходе дополнительной эмиссии акций «Аэрофлот» привлёк 80 млрд рублей. Более 1,33 млрд ценных бумаг были размещены на Московской бирже с 9 по 23 октября. Итогом допэмиссии стало увеличение доли государства в уставном капитале «Аэрофлота» с 51,17% до 57,34%.