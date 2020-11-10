Новосибирск, , 05:49 — REGNUM Новосибирская таможня в ноябре 2020 года в результате реорганизации изменила свой статус и стала таможней фактического контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Уточняется, что теперь основными направлениями в работе таможни являются осмотр, досмотр товаров и другие операции, связанные с проведением фактического контроля в отношении международных грузов и товаров.

«Новый статус позволит сконцентрироваться на фактическом контроле перемещаемых товаров, на осуществлении валютного контроля и таком направлении, как контроль после выпуска товаров. Работа предстоит большая и системная, поскольку треть участников внешнеэкономической деятельности Сибирского федерального округа расположена в городе Новосибирске, — отметил начальник Новосибирской таможни Сергей Авдеев. — Также ставятся новые важные задачи перед мобильной группой таможни, которая работает на границе Новосибирской области с республикой Казахстан — борьба с ввозом в нашу страну санкционных товаров, немаркированной продукции, с незаконным вывозом лесоматериалов».

В рамках переходного периода, до 15 декабря, в составе Новосибирской таможни продолжит работать Центр электронного декларирования. После этой даты подать декларации на товары в Новосибирскую таможню будет невозможно.