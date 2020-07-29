Йошкар-Ола, , 20:18 — REGNUM В Марий Эл обсуждается вопрос строительства нового автовокзала в Йошкар-Оле. В настоящее время власти выбирают участок под новый объект транспортного обслуживания в республике, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, есть два варианта решения — выкуп площадку под старым зданием автовокзала или построить новую современную станцию. В качестве одного из возможных участков рассматривается площадка, расположенная за торговым центром Yolka.

По словам главы минтранса республики Александра Герасименко, участок достаточно удален от жилых массивов. Кроме того, микрорайон «Театральный» имеет удобное месторасположение: подъезд осуществляется по улицам Кирова, Карла Либкнехта, Ленинскому проспекту, в пешеходной доступности находятся остановки общественного городского транспорта, торговые и развлекательные центры.

Площадь нового транспортного комплекса составит 11 тыс. кв метров. Узел будет включать в себя одноэтажное административное здание общей площадью 870 кв. метров. Также предполагается организовать девять перронов для посадки и высадки пассажиров, территорию для автобусов на 35 машиномест, парковку для автомобилей, зал ожидания на 80 мест и кассовую зону.

«Должны появиться транзитные, межрегиональные автобусы, потому что сейчас есть две темы, которые держат развитие туристического бизнеса: слабый гостиничный фонд и отсутствие нормального транспортного сообщения», — уверен глава республики Александр Евстифеев.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время межрегиональное автобусное сообщение из Йошкар-Олы организовано более чем по 20 направлениям.