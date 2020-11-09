Подгорица, , 20:30 — REGNUM Министерство экономики Черногории провело плановую коррекцию цен на топливо в стране.

С 10 ноября подешевеют бензин и топочный мазут.

С полуночи литр бензина eurosuper-98 и eurosuper-95 будет дешевле на четыре и два евроцента соответственно. Литр eurosuper-98 вместо 1,17 евро будет стоить 1,13 евро, а eurosuper — 95 вместо 1,11 евро будет стоить 1,09 евро. Цена на дизель осталась прежней — литр стоит 0,97 евро. Литр топочного мазута будет дешевле на цент и будет стоить 0,94 евро.