Москва, , 16:54 — REGNUM Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС (Евразийский экономический союз) ратифицировано Россией, сообщили 9 ноября в пресс-службе Кремля.

Соответствующий закон — ФЗ «О ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза» — подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, это соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 20 декабря 2019 года. Под него подпадают, кроме граждан России, граждане из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«В соответствии с Соглашением государство — член Союза выплачивает трудящемуся пенсию исходя из его стажа работы, приобретённого на территории этого государства, — говорится в сообщении. — При этом формирование пенсионных прав трудящегося и назначение ему пенсии осуществляются на тех же условиях, что и для граждан этого государства».

Добавим, что если у человека не хватило для пенсии рабочего стажа, заработанного на территории одного государства — члена ЕАЭС, то, в соответствии с законодательством этой страны, допускается учёт стажа работы, приобретённого трудящимся на территориях других государств — членов ЕАЭС (если только такой стаж работы не совпадает по времени с работой в другом государстве).

Согласно документу, назначение и выплата пенсии в соответствии с законодательством одного государства — члена ЕАЭС не влияют на право человека на одновременное назначение и выплату ему пенсии согласно законодательству другой страны — члена ЕАЭС.

Напомним, договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу с 1 января 2015 г. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Наблюдателями являются Узбекистан и Молдавия.