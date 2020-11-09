Брюссель, , 13:40 — REGNUM Европейский союз введёт новые таможенные пошлины на американские товары в связи с незаконным субсидированием Вашингтоном компании Boeing. Об этом 9 ноября заявил исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«У нас есть решение Всемирной торговой организации (ВТО) по делу Boeing, которое позволяет нам ввести пошлины, и мы занимаемся этим», — цитирует его AFP.

Вместе с тем он добавил, что Евросоюз открыт для переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США пригрозили ввести тарифы на европейские товары в качестве контрмеры на субсидирование компании Airbus странами Евросоюза. Согласно заявлению торгпредства США, Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно устанавливала, что эти дотации негативно сказываются на США и ущемляют интересы американского конкурента Boeing.

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