Пенза, , 10:47 — REGNUM Пензенская область по темпам ввода жилых домов занимает в Поволжье 7-е место. За девять месяцев текущего года введено 599,7 тыс. кв. метров, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пензастат.

Ввод жилых домов увеличился в 25 городах и районах области по итогам января-сентября текущего года. Всего с января по 1 октября 2020 года возведено 23 многоквартирных дома. Населением построено 2 406 жилых домов общей площадью 404,1 тыс. кв. метров. Это на 8% больше от уровня прошлого года и 67,4% общего объема введенного жилья всего по области.

В столице региона введено 330,1 тыс. кв. метр жилья или 55% от ввода по области. Этот показатель на 10,1% больше прошлогоднего за девять месяцев. Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 182,0 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, или 95,6% к уровню аналогичного периода 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в рамках нацпроекта «Демография» реализуется подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере». Данный комплекс мер предусматривает предоставление семьям соцвыплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка. Всего за период реализации подпрограммы социальные выплаты на улучшение жилищных условий из регионального бюджета на сумму более 335 млн рублей получили 1 244 семьи.

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