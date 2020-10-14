Пенза, , 13:23 — REGNUM В Пензе в рамках нацпроекта «Демография» реализуется подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере». Данный комплекс мер предусматривает предоставление семьям соцвыплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В текущем году жилищные сертификаты получили 111 молодых семей на общую сумму 36,4 млн рублей из регионального бюджета. Из них 99 семей уже улучшили свои жилищные условия. Остальные — оформляют документы и находятся в поиске жилья. На очереди остаются 665 молодых семей.

Всего за период реализации подпрограммы социальные выплаты на улучшение жилищных условий из регионального бюджета на сумму более 335 млн рублей получили 1 244 семьи.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе за первое полугодие текущего года на нацпроекты направлено 6,14 млрд рублей или 43,6% запланированного на год. На эти средства идет строительство жилья для переселения из аварийного, благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, возведение новых корпусов детсадов, школ, оснащение музыкальных школ инструментами и многое другое.

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