Нур-Султан, , 09:56 — REGNUM Запрет денежных переводов в пользу анонимных лиц направлен на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 9 ноября заявил начальник департамента полиции по противодействию наркопреступности МВД Тлеген Маткенов на брифинге.

По его словам, в Казахстане уже введены новые составы преступлений, учитывающие современные особенности преступлений в сфере оборота наркотиков. В частности, реклама и сбыт наркотиков через интернет отнесены к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Маткенов добавил, что до конца 2020 года под государственный контроль планируется ввести еще 32 наименования психотропных веществ и прекурсоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре сотрудники полиции Казахстана задержали трех подростков, которые подозреваются в создании лаборатории по производству наркотиков.

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