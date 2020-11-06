Белград, , 19:06 — REGNUM Во время пандемии коронавируса в Сербии особенно пострадал внутренний туризм, и убытки в этом секторе составляют около одного миллиарда евро, заявила 6 ноября министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич. По ее словам, больше всего пострадали отели в крупных городах, в то время как курорты и горы пережили своего рода процветание. Она отметила, что гостиничный сектор получил большую поддержку от государства и что 312 гостиницам в 68 местах в Сербии была оказана помощь в размере 10,5 миллиона евро, пояснив, что это субсидии в размере 350 евро на койко-место и 150 на каждую жилую единицу. Но она сказала, что, несмотря на кризис, вызванный эпидемией, потенциал Сербии в сфере туризма огромен.

Туристы в соборе Св.Саввы. Белград, Сербия Сергей Орлов © ИА Красная Весна