Москва, , 18:19 — REGNUM Совет директоров ПАО «ФосАгро» одобрил ход реализации компанией ключевых инвестиционных проектов в рамках Стратегии развития до 2025 г.

Приняты к сведению информация об итогах реализации приоритетных направлений деятельности Группы «ФосАгро» в 2020 г. и утверждены планы на 2021 г. Они предусматривают дальнейшее развитие компании, строительство новых и модернизацию действующих мощностей, увеличение выпуска востребованных на приоритетном домашнем рынке России и еще в 100 странах мира экологичных систем питания растения, не содержащих концентраций тяжелых металлов, выполнение социальных и благотворительных программ, проектов в области устойчивого развития.

«В условиях пандемии и сохранения комплексных профилактических мер на наших предприятиях ФосАгро продолжает уверенное поступательное развитие. Мы поддерживаем уровень роста производства в 5% год к году. Могу с уверенностью сказать, что в этом году ФосАгро произведет 10 млн тонн всех видов продукции — это абсолютный рекорд для компании.

На всех инвестиционных площадках кипит стройка, вводятся новые производственные объекты, выпускаются инновационные марки продукции. Так, до конца этого года мы завершим масштабную программу по модернизации и коренному техническому перевооружению производственного комплекса ФосАгро в Череповце стоимостью более 100 млрд рублей. В эксплуатацию будет запущена линия по производству серной кислоты СК-3300, начнется движение по железнодорожному комплексу «Криолит».

В Волхове до конца года будут запущены первые производства строящегося нового завода стоимостью 28 млрд рублей. В августе мы завершили очередной этап модернизации производства минеральных удобрений в Балаково.

Приоритетными направлениями развития ФосАгро остаются повышение операционной эффективности и снижение издержек производства за счет применения наилучших доступных технологий. Прогресс в этих областях позволит ФосАгро оставаться одним из самых эффективных производителей минеральных удобрений в мире», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Как подчеркнул председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле, за последние годы компания прошла через серьезную трансформацию — как с точки зрения модернизации производств, так и в части соответствия лучшим мировым практикам в области корпоративной и социальной ответственности.

«За 2,5 года работы в Совете директоров ПАО «ФосАгро», в том числе за последние 1,5 года в должности его председателя, я посетил все производственные площадки и лично убедился в исключительно профессиональном подходе компании к реализации любого проекта в рамках масштабных инвестиционных программ, в социальной и благотворительной сфере».

На заседании был заслушан доклад о результатах проектного управления предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро» в 2019—2020 гг. и мониторинга управления ключевыми рисками Общества. Была принята к сведению информация об организации оценки работы Совета директоров Общества, а также о результатах оценки соответствия цели, ценностей и стратегии Общества его корпоративной культуре и результатах оценки и мониторинга корпоративной культуры.

На заседании был избран новый состав Правления Общества и дано согласие на совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций. В новый состав Правления вошли генеральный директор — председатель Правления ФосАгро Андрей Гурьев, первый заместитель генерального директора ФосАгро Сиродж Лоиков, исполнительный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам Алексей Сиротенко, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко, руководитель аппарата генерального директора Александр Селезнев и директор по развитию бизнеса Роман Осипов.

Советом директоров была рассмотрена информация председателей комитетов Совета директоров Общества о работе за третий квартал 2020 г. Ирина Бокова, председатель комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию, возглавлявшая ЮНЕСКО с 2009 по 2017 гг., отметила приверженность компании Повестке ООН до 2030 г. и увеличению вклада в достижение Целей устойчивого развития ООН.

«ФосАгро выстраивает системный подход по интеграции принципов устойчивого развития в деятельность компании. В рамках Стратегии развития ФосАгро до 2025 г. мы выделили 10 Целей устойчивого развития ООН и оказываем непосредственное содействие их достижению. Вклад в их реализацию отслеживает возглавляемый мною комитет.

Пандемия подчеркнула актуальность ЦУР для всех государств, граждан, общественных институтов и бизнеса. Они становятся всё более важным фактором для инвесторов и потребителей по всему миру. В полной мере осознавая это, компания «ФосАгро» всецело поддерживает принципы устойчивого развития и является активным участником Глобального договора ООН — международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной и социальной и ответственности. Недавнее подтверждение ФосАгро статуса лидера этой платформы, повышение MSCI ESG рейтинга ФосАгро с ВВ до ВВВ и позиций компании в рейтинге Sustainalytics, вручение ФосАгро Гран-при Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2019», а также увеличение инвестиций в акции нашей компании со стороны ESG-фондов — свидетельства прогресса в интеграции принципов устойчивого развития в деятельность компании и прозрачности раскрытия достигаемых результатов», — подчеркнула Ирина Бокова.

Как отметил глава Комитета по вознаграждениям и кадрам Джим Роджерс, «за последние годы ФосАгро была реализована масштабная инвестиционная программа, которая расширила возможности компании генерировать свободный денежный поток и заложила фундамент для финансирования новых инвестпроектов и программ в области корпоративной социальной ответственности, вместе с тем обеспечивая стабильные выплаты дивидендов акционерам».

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