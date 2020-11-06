Нижний Новгород, , 17:49 — REGNUM На трассе М-7 «Волга» на участке обхода Нижнего Новгорода отремонтировали два искусственных сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Так, завершились ремонтные работы на мосту через реку Кудьма на 423-м км автодороги, также завершен ремонт путепровода через железнодорожные пути на 425-м км.

Общая площадь выполненных работ составила 6,4 кв. км. Был устроен дополнительный защитный слой из бетона, газоизоляция, восстановлены деформационные швы, уложено новое износостойкое покрытие.

Кроме того, были отремонтированы балки и поры пролетных строений, лестницы, заменены барьерное и перильное ограждения.

Благодаря новым очистным сооружениям с поверхности автодороги обеспечен отвод воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября на 167-м км трассы М-7 «Волга» под Владимиром начал работу круглосуточный Ситуационный центр. десь аккумулируется вся оперативная информация о ситуации на федеральных автодорогах, подведомственных ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород. Собираются данные 84 видеокамер, 34 метеостанций, 33 пунктов учета интенсивности движения, а также видео с регистраторов дорожных патрулей, которые находятся на трассе.