Москва, , 16:02 — REGNUM Если в РФ плановые проверки предпринимателей заменять инспекционными визитами, то это может способствовать снижению административного давления на малый и средний бизнес, хотя не обойдется без подводных камней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи.

«Да, президент поставил перед правительством задачу снижения административного давления на малый и средний бизнес, и якобы замена плановых проверок на такие визиты должна этому способствовать. Цель благая, но как она будет реализована, пока большой вопрос, — сказал Хуруджи. — На данном этапе совершенно непонятно, как именно будут проходить эти «инспекционные визиты», потому что та информация, которая имеется в открытом доступе, не позволяет в полной мере оценить плюсы и минусы новшества».

Как отметил эксперт, эксперимент по дистанционным проверкам, который прошел в период первого локдауна в апреле 2020 года, показал, что есть явные плюсы для самих проверяющих: экономия времени на дорогу, быстрый доступ проверяющих к необходимым документам.

«Что взамен получает бизнес? Думаю, как минимум снижение коррупционных рисков. В дистанционном формате гораздо сложнее договариваться о взятках, чем лично в приватной обстановке. Тем не менее, полагаю, что не обойдется без подводных камней, надеюсь, что правительство настроено устранять них в оперативном режиме», — добавил Хуруджи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Дмитрий Порочкин заявил, что если в РФ вместо плановых проверок бизнеса будут организованы инспекционные визиты, то это может быть огромным плюсом для предпринимателей.