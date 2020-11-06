Москва, 6 ноября 2020, 11:02 — REGNUM Департамент по конкурентной политике Москвы объявил открытый конкурс по отбору исполнителя на развитие и сопровождение информационной системы столицы «Управление инвестиционной деятельностью». Начальная цена лота превышает 954 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Заказчиком по контракту выступит государственное казённое учреждение города Москвы «Информационный город». Начальная цена — 954 069 902,05 рубля. В рамках контракта предусмотрен аванс в 10%. Финансирование работ осуществляется за счёт средств бюджета Москвы.
Срок оказания услуги составляет 1060 календарных дней с момента заключения контракта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года то же госучреждение объявило конкурс на развитие закупочной информационной системы. На неё готовы потратить более 978 млн рублей.