Москва, , 11:02 — REGNUM Департамент по конкурентной политике Москвы объявил открытый конкурс по отбору исполнителя на развитие и сопровождение информационной системы столицы «Управление инвестиционной деятельностью». Начальная цена лота превышает 954 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Заказчиком по контракту выступит государственное казённое учреждение города Москвы «Информационный город». Начальная цена — 954 069 902,05 рубля. В рамках контракта предусмотрен аванс в 10%. Финансирование работ осуществляется за счёт средств бюджета Москвы.

Срок оказания услуги составляет 1060 календарных дней с момента заключения контракта.

«Работы по развитию и сопровождению системы должны быть проведены в целях увеличения посещаемости портала с целью привлечения большего количества инвесторов, увеличения конкуренции, увеличения начальной стоимости объектов (лотов) и увеличения скорости продаж объектов», — указана в техзадании одна из целей запланированных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года то же госучреждение объявило конкурс на развитие закупочной информационной системы. На неё готовы потратить более 978 млн рублей.