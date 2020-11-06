Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 5 ноября завершились снижением на 1,29% до $40,66. Снижение цен было вызвано частичной фиксацией прибыли после трехдневного ралли с $36,38 до $41,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Давление на цены также оказывали сомнения в отношении эффективности дальнейших стимулов для поддержки экономики США во время второй волны коронавируса. Плюс неопределенности добавляет долгое подсчитывание голосов в США.

Сегодня, 6 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $39,91 (-1,86%). Цена повышалась с $36,38 до $41,31 на новостях, что ОПЕК+ не станет повышать добычу нефти в 2021 году и даже возможно сократит ее до I квартала 2021 года.

Рост числа заболевших COVID-19 давит на нефтяной рынок. Поддержка находится на уровне $39,50.

Если она не устоит сегодня, то опять ожидается очередная волна продаж фьючерсов на нефть с целью $38,75 за баррель. Активность покупателей стоит ожидать при закрытии дневных торгов выше $42 за баррель.

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