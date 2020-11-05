Москва, , 12:29 — REGNUM Подготовленные правительством РФ поправки к проекту федерального бюджета на 2021−2023 годы предлагают поддержку сферы туризма. Об этом 5 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Туризм Дарья Драй © ИА REGNUM

«Несколько решений направлено на поддержку отраслей экономики, в том числе внутреннего и въездного туризма», — сказал он, рассказывая о подготовленных правительством поправках.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство подготовило поправки к федеральному бюджету на 2021−2023 годы.