Москва, , 03:05 — REGNUM Пенсионный фонд России, который ранее раскритиковали за некоторые траты, включённые в бюджет ведомства на 2021 год, объявил два дорогостоящих тендера на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения. Общая начальная цена тендеров превышает 531 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

В рамках первой закупки будет выбран исполнитель, который за бюджетный счёт должен рассказать россиянам о ведении и формировании трудовой деятельности в электронном виде, так как в 2020 году вводятся в оборот электронные трудовые книжки. В задачи исполнителя входит информирование «посредством доработки (перезаписи) аудиороликов, доработки видеоролика, видеороликов для размещения в сети Интернет, видеофильма и размещения (трансляции) видеороликов, аудиороликов, баннеров и видеороликов в эфире федеральных телеканалов, радиостанций и в сети Интернет, включая услуги по медиапланированию». Услуги должны быть оказаны в два этапа — до 31 октября 2021 года. Начальная цена лота — 272 506 936,96 рубля. Победителя определят 4 декабря 2020 года.

При оплате задействуют «средства бюджета Пенсионного фонда РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год».

Итоги второго тендера подведут в этот же день. Его начальная цена — 259 738 845,09 рубля. Источник финансирования тот же. В задачи исполнителя входит информирование граждан «об основных положениях и изменениях в пенсионном законодательстве, о порядке формирования пенсионных прав, расчёте пенсии в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), использовании средств материнского (семейного) капитала, а также государственных услугах ПФР, предоставляемых гражданам». Срок оказания услуги — до 12 мая 2021 года.

Напомним, ранее бюджет ПФР на 2021 год подвергся критике в связи с запланированными тратами на новые здания и помещения при значительном дефиците средств.

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