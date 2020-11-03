Мадрид, , 10:17 — REGNUM По итогам октября 2020 года в Испании было продано 74 228 новых автомобилей, что на 21% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

С начала 2020 года по октябрь включительно в Испании было продано 669 662 автомобиля, что на 36,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ассоциации отмечают, что на авторынок сильное влияние оказала пандемия коронавируса, а также связанный с ней экономический кризис. При этом падение продаж автомобилей могло бы быть и больше без государственной поддержки автомобильной промышленности.

Напомним, в сентябре продажи автомобилей на испанском авторынке сократились на 13,5%, до 70 729 экземпляров.

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