Новосибирск, , 09:02 — REGNUM В Новосибирской области тариф на вывоз мусора вырос почти на 40% — до 420 рублей 29 копеек за один кубический метр.

Плата за услугу увеличилась на 23,47 рубля с человека. Новый тариф действует с 1 ноября, сообщает Ngs.ru, ссылаясь на информацию департамента по тарифам Новосибирской области.

Ранее стоимость вывоза одного кубометра мусора составляла 301,92 рубля. Если норматив не изменится, плата за одного человека составит 83,35 рубля (ранее — 59,88 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, Пермь в 2021 году должна перейти на раздельный сбор мусора.

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