Москва, , 03:56 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал бывшему члену правления «Бинбанка» Петру Морсину в снятии ареста с имущества, который был наложен как обеспечительная мера. Морсин является фигурантом дела по иску Центробанка России к шести физлицам, в числе которых бывшие топ-менеджеры «Бинбанка» и «Рост банка». Аргументы Морсина о наличие четырёх детей и пожилых родителей на иждивении суд не убедили, так как доказательства «несения бремени содержания» представлены не были, передаёт ИА REGNUM.

«Доводы заявителя Морсина П. П. об объявлении благодарности не имеют правового значения для рассмотрения настоящего заявления. Доводы о наличии на иждивении четырёх детей, а также пожилых родителей также не могут влиять на разрешение вопроса об отмене обеспечительных мер, поскольку в обоснование заявления Морсиным П. П. не представлены доказательства несения бремени содержания, не раскрыты доказательства перед судом как сумма ежемесячного дохода заявителя, из которой происходит удержание, так и сумма реализуемая на содержание иждивенцев, что не позволяет суду сделать вывод о бремени иждивения при наличии принятых обеспечительных мер», — уточняется в определении суда.

Судья заявила, что представленные документы и заявления фигуранта не позволяют «установить как источник дохода, так и сумму, затрачиваемую на иждивенцев». Арест на имущество наложен в пределах суммы иска, но из-под обеспечительных мер ранее были освобождены 80% заработной платы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года ЦБ РФ от имени подконтрольного банка «Открытие» обратился с иском к экс-членам правления «Бинбанка» Петру Морсину, Константину Калагину, экс-акционеру и главе Микаилу Шишханову, бывшему главе санированного им «Рост банка» Кириллу Любенцову и бывшему вице-президенту «Бинбанка» Александру Лукину. Ещё одним соответчиком выступал топ-менеджер группы «Сафмар», фигурант списка Forbes-2020 Микаил Гуцериев.

В деле речь идёт о взыскании убытков в сумме более 85 млрд рублей, которые требуют взыскать солидарно в пользу банка «Открытие». Иск по существу будет слушаться 22 декабря 2020 года.

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