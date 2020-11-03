Пекин, , 01:51 — REGNUM Китайский индекс цен медицинских материалов Kangmei, являющийся барометром традиционной китайской медицины (ТКМ), вырос на 0,03% до 1288,12 пункта по данным на 31 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс покрывает более 500 материалов ТКМ, включая травы и минералы на шести крупнейший рынках по всей стране. Индекс отражает общие ценовые тренды на рынке материалов ТКМ и выпускается ежедневно фармацевтической компанией Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd.

Индекс был одобрен Национальной комиссией КНР по развитию и реформе в 2012 году для более своевременного и точного отражения ситуации на рынке материалов ТКМ.