Москва, , 17:43 — REGNUM В ближайшие годы мировой спрос на газ будет расти по целому ряду причин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

«Во-первых, экологическая ситуация. Страны Евросоюза всерьез озабочены выбросами вредных веществ и поэтому направляют свой взор на более экологически чистые источники энергии по сравнению с нефтью. Природный газ как раз является таковым, — пояснил экономист. — Во-вторых, темпы роста производства продукции. Однако есть и сдерживающие факторы, например, развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии. И некоторые европейские государства в этом уже преуспели. Но тут тоже все не так просто».

Как пояснил Каленов, природно-климатические условия не всегда позволяют воспользоваться альтернативными источниками энергии.

«Кроме того, для этого необходимы серьезные инфраструктурные изменения, которые являются очень дорогостоящими», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рассказали о том, как будет разворачиваться конкурентная борьба между нефтью и газом на мировом рынке.

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