Брянск, 2 ноября 2020, 14:36 — REGNUM Почти 45 млн рублей выделено Брянской области на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 2 ноября.
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Бесплатными лекарствами обеспечат пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Необходимые препараты им выдадут бесплатно по рецепту лечащего врача. На закупки необходимых лекарств региону выделили 44,9 млн рублей, деньги поступят из резервного фонда правительства РФ.
Всего на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом регионы получат свыше 5,04 млрд рублей.