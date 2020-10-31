Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Суд в США обязал американскую компанию Apple выплатить организации VirnetX компенсацию в размере $503 млн за нарушение патентных прав. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Разбирательство между Apple и VirnetX длится уже десять лет. Представители VirnetX обвиняют компанию Apple в использовании нескольких технологий, разработанных специалистами VirnetX и защищённых соответствующими патентами. В частности, в VirnetX утверждают, что Apple использовала принадлежащие ей технологии при реализации функций FaceTemi и VPN по запросу в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

В начале 2020 года Apple выплатила VirnetX $454 млн по вердикту суда в связи с нарушением некоторых патентов. 30 октября суд присяжных в Тайлере, штат Техас, обязал Apple выплатить ещё $503 млн.

Отмечается, что в VirnetX настаивали на взыскании более $700 млн. При этом в Apple утверждали, что выплата по рассматриваемым патентам должна составить $113 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября акции компании Apple упали примерно на 5% из-за публикации финансовой отчётности, показавшей низкие продажи смартфонов iPhone.

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