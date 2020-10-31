Тегеран, , 08:00 — REGNUM 30 октября глава Организации содействия торговле Ирана заявил, что страна планирует увеличить экспорт ненефтяных товаров на 15 процентов во второй половине текущего иранского календарного года (завершится 20 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава организации Хамид Задбум также отметил: «Хотя распространение глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократило международную внешнюю торговлю на целых 15 процентов, прогнозируется, что экспорт ненефтяных товаров в стране продемонстрирует 15-процентный рост во второй половине текущего года (с 21 сентября 2020 года по 20 марта 2021 года) за счет модернизации и обновления экспортных процессов».

Далее он подчеркнул, что рост экспорта во втором полугодии текущего года частично компенсирует снижение экспорта ненефтяных товаров страны на 34 процента в первом полугодии текущего года (с 21 марта по 20 сентября 2020 года).

Затем Задбум указал на экспорт продукции в соседние государства и заявил: «В текущем году мы сосредоточились на экспорте продукции в 15 соседних государств мира, а также Китай и Индию».

«Вышеупомянутые 17 стран составили 89 процентов от общей доли экспорта Ирана в первом полугодии текущего года», — подчеркнул глава Организации содействия торговле Ирана.