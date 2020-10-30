Москва, 30 октября 2020, 15:55 — REGNUM Те ограничения, которые власти РФ вводили весной 2020 года, были излишне жесткими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новости о том, что часть граждан РФ уже начала готовиться к новым ограничениям в связи с распространением коронавируса.
Как пояснил Чеглов, ситуация близка к повторению, но ресурсов у российского государства значительно меньше.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, правильно ли поступают граждане РФ, покупая товары впрок.
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