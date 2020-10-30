Москва, , 15:55 — REGNUM Те ограничения, которые власти РФ вводили весной 2020 года, были излишне жесткими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новости о том, что часть граждан РФ уже начала готовиться к новым ограничениям в связи с распространением коронавируса.

«Как готовиться? Что-то можно купить впрок, но и паниковать не надо. Если введут ограничения, то можно жить и с ними, как показал прошлый этап. Весенний локдаун был, на мой взгляд, излишне жесток. Останавливать производство нельзя, и полностью весь офлайн — тоже не совсем правильно, — пояснил Чеглов. — В итоге произошло закрытие множества мелких и средних предприятий и ослабление остальных. Те, кто пережил это, истратили подушку безопасности, а некоторые еще и веру в будущее потеряли. А население столкнулось с удорожанием товаров как минимум за счет стоимости доставки онлайн-заказов. Будет ли локдаун накануне зимы? Возможно, и нет».

Как пояснил Чеглов, ситуация близка к повторению, но ресурсов у российского государства значительно меньше.

«И их становится еще меньше с падением спроса на нефть и газ», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, правильно ли поступают граждане РФ, покупая товары впрок.

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