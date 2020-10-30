Москва, , 09:26 — REGNUM В октябре рубль почти весь месяц пытался восстановиться после длительного, но к концу месяца «россиянин» всё-таки отступил перед мировыми резервными валютами, потеряв ещё 0,7% стоимости по отношению к доллару и 0,23% стоимости по отношению к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Рубль пытался в середине месяца вернуть утраченные позиции в связи с тем, что угроза экономических санкций против России после объявления весьма умеренных санкций Евросоюза против ряда российских чиновников ушла на второй план.

Однако в конце месяца цены на нефть вновь начали резко падать в связи с распространением второй волны пандемии коронавируса в мире и в преддверии президентских выборов в США.

Выборы президента США, которые назначены на 3 ноября, станут главным событием месяца. Кто бы ни стал президентом США, Дональд Трамп или Джо Байден, не следует ожидать, что отношения России и США вдруг резко улучшатся.

Впрочем, победа Байдена может привести к краткосрочному обвалу рубля, а победа Трампа — к краткосрочному укреплению российской валюты, но не следует ожидать, что сложившееся после выборов направление движения рубля останется надолго.

Зато политическая нестабильность в США, которая может возникнуть, кто бы ни стал новым (или старым) президентом Соединённых Штатов, может в среднесрочном аспекте ослабить доллар.

Важные события в ноябре произойдут в начале и конце месяца. 5 ноября ФРС объявит своё решение по коридору процентных ставок. С высокой вероятностью комитет по открытым рынкам примет решение сохранить существующий коридор ставок в 0−0,25%.

Направление движения доллара будет во многом зависеть от характера комментариев ФРС. В конце месяца в формате видеоконференции пройдёт впервые в его истории саммит G20.

Скорее всего, на саммите будут ждать важных заявлений от избранного президента США, чтобы получить представления о будущей экономической политике и возможно, о внешней политике США уже при новом президенте.

Доллар может быть на этом фоне волатильным, впрочем, не меньшая волатильность ожидает и российский рубль. Ожидается, что в ноябре курс доллара к рублю будет колебаться в рамках 75−81 рублей, курс евро к рублю — в интервале 89−95 рублей», — дала прогноз на ноябрь эксперт.

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