Пекин, , 07:39 — REGNUM Полный разрыв связей Китая и США абсолютно нереалистичен, но даже если бы стал возможным, то не принёс бы пользы ни одной из сторон, заявил 30 октября журналистам замруководителя канцелярии Центральной комиссии по экономическим и финансовым делам ЦК КПК Хань Вэньсю.

«Полный разрыв связей абсолютно нереалистичен, это не принесет пользы ни Китаю, ни США, ни всему миру», — сказал он.

Вэньсю отметил, что текущий этап мирового развития характеризуется уменьшением «глобальной деревни» (архаичный уклад в условиях глобализации, который позволяет ведущим экономикам черпать ресурсы), а Китай и США — взаимодополняют друг друга, поэтому ни о каком финальном разрыве речи идти не может.

«На самом деле сейчас все меньше тех, кто действительно хочет разорвать связи, и все больше тех, что искренне хочет сотрудничать», — заключил он.

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