Магадан, Магаданская область, , 07:09 — REGNUM Итоги лососевой путины — 2020 и предложения по развитию рыбной отрасли обсудили на Дальневосточном научно-промысловом совете под председательством замминистра сельского хозяйства РФ Ильи Шестакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

Лосось Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общий вылов составил около 297 тыс. тонн, или 75% от прогнозных планов. Больше всего добыто рыбы на Камчатке — более 191 тыс. тонн.

На Колыме путина завершилась 20 сентября, на десять дней раньше срока из-за слабого подхода лососей. Прогноз был — около 10 тыс. тонн, удалось выловить около 5,4 тыс. тонн. Прогноз по подходу горбуши в 6,2 тыс. тонн не оправдался, вылов составил 2,2 тыс. тонн. Всеми видами рыболовства добыто 55% от прогноза разрешенного вылова.

Отметим, что Дальневосточный научно-промысловый совет одобрил предложения правительства Колымы по увеличению количества горбуши, которую можно вылавливать свободно и бесплатно удобными орудиями лова до трёх «хвостов» и расширению перечня мест свободной рыбалки. Изменения будут внесены в бассейновые правила рыболовства.

На Восточном побережье удалось выловить только 30% от запланированного. Но подход тихоокеанских лососей на западном побережье Камчатки превысил прогнозные величины на 27%. Такая же картина зафиксирована и на материковом побережье Охотского моря.

В реки Охотоморского побережья Хабаровского края подошло рыбы вдвое больше прогнозов. А в бассейне Амура путина оказалась неудовлетворительной.

Около 35 тыс. тонн добыли рыбаки на Сахалине, что немногим меньше чем прогноз разрешенного вылова.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство активно сотрудничает с РЖД в поиске решения логистических проблем, связанных с поставками рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России.