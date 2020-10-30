Москва, , 02:59 — REGNUM Для ПАО «Аэрофлот», где доля РФ превышает 50%, закупают партию дорогостоящего алкоголя. Для пассажиров бизнес-класса на международных рейсах «Аэрофлота» планируется приобрести шампанские вина Bollinger на более 146 млн рублей и партию коньяка с начальной ценой 107 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Заказчиком по тендерам выступает компания «Аэромар». Так, планируется приобрести 38 013 бутылок шампанского вина Bollinger Special Cuvee Brut вместимостью 0,75 л, закупоренных корковой пробкой. Максимальная цена договора заявлена на уровне 146 703 570,9 рубля. Первая партия должна быть 1 тыс. бутылок, а поставщик должен иметь «двухмесячный запас вина».

По коньяку объявлена закупка с максимальной ценой договора — 107 207 100 рублей. В техзадании указано, что напиток должен быть в бутылках вместимостью 0,35 и 0,05 л. Последнего планируется приобрести 68 350 бутылок, а в объёме 0,35 л — 25 250 бутылок.

«Принимаемые к рассмотрению марки коньяка: «Courvoisier», «Hine», «Frapin», «Hennessy», «Remy Martin», «Camus», «Martell», — отмечается в документации.