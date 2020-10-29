Москва, , 17:02 — REGNUM Раз уж ЕС исповедует рыночный подход к развитию экономики и гордится этим, хотелось бы, чтобы он распространял его не только на взаимодействие внутри содружества, но и на другие страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инвестфорум «Россия зовет» с участием Владимира Путина — трансляция»

Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

Путин «Я надеюсь, что эти правила будут носить универсальный характер и будут распространяться не только на участников собственно европейского рынка, но и на их партнёров за границами ЕС, в том числе и на Россию».

Глава государства пояснил, что сейчас такого универсализма в подходе ЕС нет: Брюссель практикует нерыночные ограничения в отношении ряда компаний из России, словно забывая о том, что газ на европейскую территорию поступает в основном из России.

Напомним, ЕС одновременно вводит санкции против России по политическим соображениям и при этом стремится не прогадать в отношении цены на российский газ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии призвали Евросоюз отменить антироссийские санкции

Читайте развитие сюжета: Путин рассказал о 20 проектах инфраструктуры с бюджетом в 900 млрд рублей