Москва, 29 октября 2020, 17:02 — REGNUM Раз уж ЕС исповедует рыночный подход к развитию экономики и гордится этим, хотелось бы, чтобы он распространял его не только на взаимодействие внутри содружества, но и на другие страны.
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Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
Глава государства пояснил, что сейчас такого универсализма в подходе ЕС нет: Брюссель практикует нерыночные ограничения в отношении ряда компаний из России, словно забывая о том, что газ на европейскую территорию поступает в основном из России.
Напомним, ЕС одновременно вводит санкции против России по политическим соображениям и при этом стремится не прогадать в отношении цены на российский газ.
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