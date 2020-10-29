Ташкент, , 09:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об организационных мерах по сокращению теневой экономики, сообщает издание Kun.uz.

Документ направлен на повышение эффективности налоговых органов и на стимулирование выхода бизнеса «из тени». Планируется расширить безналичный расчет и упростить налоговый режим.

Согласно документу, с 1 января 2021 года отменено требование по получению разрешения на риэлтерскую деятельность. Ставка налога с оборота снижена с 25 до 13%.

Кроме того, планируется внедрить систему внутреннего антикоррупционного контроля и разработать методику рейтинговой оценки уровня коррупции в государственных органах.