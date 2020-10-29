Москва, , 03:36 — REGNUM «Научно-технический институт «Радиосвязь» из Санкт-Петербурга получил многомиллионный иск от Минобороны России. Претензии к разработчику комплексов и средств радиосвязи, радиоэлектронной борьбы для оснащения силовых ведомств России были поданы в арбитраж Москвы, но пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к АО поступил 27 октября 2020 года. Сумма требований — 33,75 млн рублей. Детали искового заявления пока неизвестны.

Компания-ответчик работает в своей сфере с 1991 года и была создана на базе отдела береговых объектов бюро «Связьморпроект». По данным с сайта, уже более 13 лет АО входит в дивизион холдинговой компании «ЭГО-Холдинг». Среди продукции, которую разрабатывал институт — комплекс П-607, предназначенный для обмена сигналами с объектами, находящимися в море, и береговыми объектами.